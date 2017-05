Dortmund remonte à la troisième place

Le Borussia Dortmund conserve l'espoir d'arracher une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Roman Bürki et ses coéquipiers ont signé une victoire capitale devant Hoffenheim.

Le Borussia s'est imposé 2-1 sur une réussite de Marco Reus entachée d'un hors-jeu et sur une tête de Pierre-Emerick Aubameyang. A la faveur de ce succès, Dortmund a ravi cette troisième place tant convoitée à son adversaire du jour.

Battu 1-0 à Munich par le Bayern sur un but de Bernat, Darmstadt est le premier relégué de la saison. Le héros du match fut le... troisième gardien du Bayern Tom Starke qui a détourné un penalty de Hamit Altintop. Starke (36 ans) gardera la cage du Bayern lors des deux derniers matches de la saison en raison des blessures de Manuel Neuer et du no 2 Sven Ulreich. (ats/nxp)