En géant, Lara Gut partait de trop loin

Lara Gut a réussi l'une des plus belles remontées de sa carrière à Semmering. Distancée après la première manche du géant (17e), la Tessinoise a bondi jusqu'au 4e rang final.

Même s'il n'y a que la victoire qui l'intéresse, et même si c'est sa grande rivale Mikaela Shiffrin qui s'est imposée, Lara Gut ne peut pas se montrer trop déçue. Sa journée aurait pu s'arrêter dès la manche matinale, lorsqu'elle s'est récupérée de justesse d'une faute d'intérieur. Une erreur qui lui a coûté cher au niveau du chrono, mais qui ne l'a pas échaudée au moment d'attaquer la deuxième manche.

Troisième temps sur ce second tracé, Lara Gut a grappillé place après place, bien aidée aussi par une piste qui s'est dégradée au fil des concurrentes. Et finalement, seules trois rivales ont pu lui passer devant, l'Italienne Manuela Mölgg (3e), la Française Tessa Worley (2e) et, surtout, Mikaela Shiffrin.

Shiffrin encore

La reine du slalom a remporté sa 24e victoire en Coupe du monde, mais seulement sa deuxième en géant après celle glanée en 2014 à Sölden. L'Américaine, déjà en tête après la première manche, n'a laissé aucune chance à ses rivales, seule Tessa Worley (à 0''78) pointant à moins d'une seconde.

En attendant les prochaines courses de Semmering - un autre géant mercredi, un slalom jeudi -, Mikaela Shiffrin a aussi consolidé sa première place au classement général de la Coupe du monde. La skieuse du Colorado compte désormais 55 points d'avance sur Lara Gut.

Holdener ne confirme pas

Mardi à Semmering, la deuxième meilleure Suissesse a été la Zurichoise Simone Wild, classée au 18e rang. La Schwytzoise Wendy Holdener n'a pas confirmé une prometteuse première manche (14e) pour terminer à la 23e place.

Toutes les autres Suissesses en lice n'ont pas passé le «cut» de la manche matinale, et notamment les deux espoirs valaisans Mélanie Meillard (34e) et Camille Rast (50e).

A noter finalement que ce géant a aussi été marqué par le retour à la compétition de l'Autrichienne Anna Veith (ex Fenninger). Vingt-et-un mois après sa dernière course, et 14 mois après une sévère blessure au genou droit, la double lauréate de la Coupe du monde ne s'est pas qualifiée pour la seconde manche. Un résultat logique après une si longue absence.

