Encore quatre points à prendre pour le Real

Quatre points à prendre lors de ses deux derniers matches contre Vigo et Malaga: telle est la marche à suivre du Real Madrid pour cueillir le titre de la Liga.

La formation de Zinédine Zidane a fait un pas de plus vers le Graal. Dans son antre de Bernabeu, elle a a battu le FC Séville 4-1 sur des réussites de Nacho et de Kroos et sur un doublé de Ronaldo pour ses 400e et 401e buts sous le maillot madrilène. Karim Benzema, le héros de Vicente Calderon contre l'Atletico, a été ménagé pour cette rencontre pourtant jugée capitale. L'absence du Français n'a toutefois pas pesé dans cette rencontre bien maîtrisée par le détenteur de la Ligue des Champions.

Victorieux 4-1 à Las Palmas grâce à un triplé de Neymar et un but de Suarez, le FC Barcelone reste au contact du Real. Mais, on le sait, les Catalans ne sont plus maîtres de leur destin et doivent spéculer sur une défaite des Madrilènes pour conserver leur couronne. Presque sur un miracle. (ats/nxp)