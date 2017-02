Entraînement dames retardé à St-Moritz

La météo joue les trouble-fête lors de la première journée des Mondiaux de St-Moritz. L'entraînement en descente des dames a été repoussé de 10h30 à 12h30, et celui des messieurs a été annulé.

S'il ne neige plus lundi matin sur St-Moritz, un épais brouillard s'est installé sur la piste Corviglia. Et comme un fort vent est annoncé pour l'après-midi, l'optimisme n'est guère de mise pour cette journée inaugurale. Bonne nouvelle néanmoins, les prévisions sont bien meilleures pour le reste de la semaine.

Men's downhill training at @StMoritz2017 is cancelled. Fingers crossed for the ladies' program to start at 12.30 CET. pic.twitter.com/WyIflV3VJT