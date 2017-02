Entre Fourcade et les Russes, c'est la guerre

La tension est montée entre Français et Russes après le relais mixte des Championnats du monde de biathlon à Hochfilzen: les Russes ont refusé de serrer la main de Martin Fourcade et le Français a quitté le podium lorsque ceux-ci sont venus récupérer leur médaille de bronze.

Les relayeurs russes ont reproché un supposé geste antisportif de Fourcade contre Alexander Loginov, troisième dans le relais russe et de retour d'une suspension de deux années pour dopage. Lors du passage entre le 3e et le 4e relayeurs, Fourcade a croisé le chemin de Loginov qui venait de finir, en faisant chuter le Russe.

«Notre équipe est une grande famille et si quelqu'un a un comportement qui n'est pas politiquement correct contre l'un des membres de l'équipe, cela me fait mal», a d'abord lancé Anton Shipulin, battu au sprint par Fourcade pour la 2e place. «Peux-tu expliquer ce que j'ai fait?», lui a rétorqué Fourcade.

Fourcade insulté

Shipulin a alors dénoncé «des gestes négatifs de l'équipe de France» contre Loginov. «Je n'ai rien fait de mal durant la compétition contre Loginov. Si je l'avais fait, l'équipe de France n'aurait pas été classée en 2e position», a répliqué le leader de la Coupe du monde de biathlon.

«Je veux rappeler que la semaine dernière, le président de la Fédération russe a demandé à la Fédération internationale une sanction exemplaire contre moi pour un tweet contre Loginov et aujourd'hui, les Russes refusent de me serrer la main», a-t-il souligné. «J'ai reçu beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux ces derniers jours, mais je m'en fous. Je suis juste triste qu'on ne parle pas de sport aujourd'hui, parce qu'ils ont refusé de me serrer la main.»

«Un règlement de comptes»

Quentin Fillon-Maillet, le 3e relayeur français, a lui aussi été très virulent contre les Russes en zone mixte. «Il y a eu quelques histoires qui ont tourné autour des Russes ces derniers temps, avait-il déclaré. C'était un règlement de comptes à la loyale. Les tricheurs devraient être bannis de tout sport et quand on peut leur mettre une leçon sur la piste, c'est un règlement de comptes.»

Le Directeur technique national du ski français, Fabien Saguez, a lui affirmé «comprendre Martin Fourcade». «Il se bat tous les jours pour que le sport soit propre. Il est touché et il s'estime un peu floué à titre individuel après la démarche qu'il a entreprise. Mais on souhaite que les tensions s'apaisent», a-t-il ajouté.

Cet incident intervient quelques heures à peine après la révélation d'une perquisition à l'hôtel du Kazakhstan, où des médicaments et du matériel médical a été saisi.

(afp/nxp)