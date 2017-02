Fribourg Olympic facile, Union bat Lausanne

Pas de souci pour Fribourg Olympic lors de la 16e journée de LNA. Les Fribourgeois ont battu Swiss Central 91-69, alors qu'Union Neuchâtel a dominé Lausanne 80-67.

C'est sans Derek Wright, blessé et out pour la saison, que Fribourg s'est déplacé à Lucerne pour affronter Swiss Central. Pour remplacer l'Américain et en attendant que Troran Brown puisse fouler les parquets helvétiques, c'est Jaunin qui a mené les actions du côté d'Olympic. Mais c'est surtout Dusan Mladjan qui a pris le jeu à son compte en inscrivant 24 points dont un 4/6 à trois points. Ses compatriotes Roberson et Taylor ont contribué avec 17 points chacun.

Union avec son banc

Dans une partie riche en fautes, Union Neuchâtel a pris le meilleur sur un BBC Lausanne (80-67) sans son Américain Wilson. Du coup le jeu s'est reposé sur Woods et Cochran. Mais les 30 points de Cochran et les 17 de Woods n'ont pas suffi face à des Neuchâtelois bien plus complets. Krstanovic s'est régalé avec 23 pts et 11 rebonds et Bryan Colon a ajouté 16 points.

La statistique la plus parlante en faveur des Unionistes ce sont les points des joueurs issus du banc: 25-0 en faveur des joueurs de Manu Schmitt! Et puis il y aussi ces 10% d'écart au shoot pour Union. Des détails qui ont fini par payer en fin de match et permis aux Neuchâtelois de faire la différence.

Boncourt facile

Boncourt n'a pas connu de véritable problème pour venir à bout de Winterthour 98-87. Le score peut paraître assez serré mais les Jurassiens menaient 98-73 à la 38e et ils ont logiquement levé le pied dans le «garbage time». Nemanja Calasan y est allé de son double-double (16 pts/22 rebonds) pour dominer des Zurichois qui n'ont tenu que par la performance individuelle monstrueuse de Rashad Whack et ses 45 points.

Dans le derby tessinois entre Lugano et Massagno, ce sont les Tigers qui se sont imposés 75-67. Encore menés d'un point à la 36e (58-59), les Luganais ont forcé la décision dans le quatrième quart grâce à un 14-0 infligé lors des neuf premières minutes de cette dernière période. Les joueurs de Massagno ont relevé un peu la tête mais il était trop tard.

(ats/nxp)