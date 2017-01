Fribourg perd et se retrouve 11e

On pouvait parler d'un match extrêmement important pour Fribourg Gottéron.

Vainqueurs la veille de ce même adversaire, les joueurs de Larry Huras ne pouvaient pas prétendre à autre chose qu'une victoire s'ils avaient envie de conserver leurs chances de participer aux play-off. Animés de bonnes intentions, les Fribourgeois n'ont pourtant pas la sérénité d'une équipe qui va bien ou la chance qui accompagne généralement ceux qui sont en haut du classement.

Bienne-Fribourg Gottéron

Placé à la pointe du jeu de puissance, Gaëtan Haas a fait mal aux Fribourgeois. Sur les deux premières punitions fribourgeoises, le futur centre de Berne a expédié la rondelle hors de portée de Conz.

Ces deux réussites auraient pu ne rien changer si les Dragons avaient maintenu l'égalité plus de cinq minutes. Mais Sprunger et Cie ont été bernés par Micflikier à la 50e. La fin de match fut encore plus cruelle pour les pensionnaires de la BCF Arena avec des pénalités stupides et le 4-2 signé Schmutz. Plus ennuyeux pour les Dragons, ils ont perdu Bykov peu avant la deuxième pause sur une charge vicieuse de Maurer dans le dos du numéro 89.

Pour espérer participer aux play-off, Fribourg se doit de faire environ deux points par match ce qui passe par deux victoires en trois matches. La barre n'est qu'à six points, mais même les cancres de la ligue se battent jusqu'au bout.

Berne-Langnau

Match a priori déséquilibré, le derby entre Berne et Langnau n'a pas accouché d'un score logique. La faute à des Emmentalois qui n'avaient vraiment pas envie de se laisser faire par leur puissant voisin. Du coup les hommes d'Ehlers ont fait mordre la poussière aux Ours 4-1. Les Tigers ont frappé lors du début de chaque tiers et en toute de fin de période médiane pour se payer la peau de l'ours. Et les Emmentalois de reprendre trois longueurs d'avance sur les Dragons au classement.

Kloten-Zurich Lions

Kloten refuse lui aussi de se laisser couler. Qualifiés pour la finale de la Coupe de Suisse jeudi après avoir battu le LHC, les Aviateurs ont enchaîné en venant à bout de leur meilleur ennemi Zurich 3-1. Mention spéciale à Patrick Von Gunten auteur d'un doublé en power-play. Ce succès couplé à la défaite de Genève 2-1 tab face à Lausanne permet à Kloten de passer huitième avec toutefois le même nombre de points que les Grenat.

Davos-Lugano

Davos a de son côté remporté une partie essentielle face à Lugano. Les Grisons ont dominé les Tessinois 5-3 et les voilà septièmes à une longueur des Bianconeri. Lanterne rouge, Ambri a dû laisser la victoire à Zoug 3-2. Le sort des Léventins ressemble à celui des Fribourgeois. (ats/nxp)