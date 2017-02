Frölunda Göteborg conserve son trophée

Frölunda Göteborg a conservé sa couronne en Ligue des champions. Devant leur public, les Suédois ont battu en finale le Sparta Prague 4-3 après prolongation, au terme de la «mort subite» à 3 contre 3, grâce à un but marqué à la 62e par Lasu.

La défaite est cruelle pour les Pragois, qui ont été les plus près de la victoire à la fin du temps réglementaire. Las pour eux, Hlinka et ses coéquipiers échouaient à devenir la première formation tchèque à soulever un trophée européen depuis Brno en 1968. Les Suédois, en revanche, sont habitués aux titres à l'échelon continental, quel que soit le nom de la compétition.

It's over, Frolunda win 4-3 in OT?? #chlfinal pic.twitter.com/KGHKz3yfjs