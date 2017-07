GP de Grande-Bretagne: Hamilton impérial

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a épousé un scénario parfait pour Lewis Hamilton (Mercedes). Irrésistible vainqueur à Silverstone, le triple champion du monde anglais s'est totalement relancé dans la course au titre.

Hamilton a signé la 57e victoire de sa carrière en formule 1 après avoir mené d'un bout à l'autre devant son public en délire. Le champion a aussi beaucoup fait pour sa popularité en s'adonnant au crowd-surfing comme une star du rock après la cérémonie du podium.

Le pilote Mercedes s'est imposé à Silverstone pour la cinquième fois, la quatrième consécutivement. Auteur de la pole position après un tour d'anthologie, Hamilton n'a jamais été inquiété durant cette course parfaitement maîtrisée et encore ponctuée par le record du tour.

Avec cinq succès au GP de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton rejoint au palmarès l'Ecossais Jim Clark, star des années 1960, et le Français Alain Prost.

«Ce n'est jamais facile. Je suis si fier d'avoir gagné pour les fans. L'équipe a été parfaite durant tout le week-end, sans la moindre erreur. Bravo à Valtteri pour son incroyable remontée. Maintenant, le plan est de gagner le championnat», a déclaré le vainqueur.

A un point de Vettel

Grâce à son quatrième succès de la saison, le no 44 a surtout quasiment gommé l'écart au championnat du monde par rapport à Sebastian Vettel (Ferrari). L'Allemand a fini seulement 7e après une crevaison à un tour de la fin alors qu'il occupait le 3e rang.

