Hamilton devant aux premiers essais libres

Mercedes a dominé la première séance d'essais libres du GP d'Espagne à Barcelone. Lewis Hamilton a été le plus rapide devant Valtteri Bottas.

Pour le début de la saison européenne, les Mercedes sont arrivées sur le circuit de Montmelò avec plusieurs modifications aérodynamiques. Celles-ci semblent bien fonctionner puisque les deux Flèches d'argent ont devancé assez nettement le reste de la meute.

Hamilton a bouclé son meilleur tour en 1'21''521, avec 0''029 d'avance sur Bottas. Kimi Raikkonen (Ferrari) est 3e à 0''935 devant son coéquipier Sebastian Vettel, à 1''079. Les Red Bull-TAG Heuer de Max Verstappen et Daniel Ricciardo viennent ensuite.

La séance a tourné une fois encore au désastre pour Fernando Alonso. Le moteur de sa McLaren-Honda a en effet rendu l'âme dès son tour d'installation!

Les problèmes récurrents du motoriste japonais ne doivent pas rassurer l'écurie Sauber, qui sera équipée du populseur Honda la saison prochaine au lieu du Ferrari qu'elle utilise encore cette année. Marcus Ericsson et Pascal Wehrlein ont terminé 16e et 17e de la séance matinale sur le circuit catalan, à plus de trois secondes du meilleur chrono. (ats/nxp)