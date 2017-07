Hamilton en pole après un tour d'anthologie

Hamilton s'est livré à une impressionnante démonstration, étant le plus rapide dans les trois secteurs du circuit dont il a établi un nouveau record du tour en 1'26''600. Le triple champion du monde anglais n'est plus qu'à une pole du record absolu détenu par Michael Schumacher. C'est aussi la cinquième fois qu'il partira en tête dans son Grand Prix national. Il a ainsi égalé Jim Clark, la star des années 1960.

«J'aime quand c'est sec, mais aussi quand c'est plus difficile. Les conditions de la piste étaient typiquement anglaises. Je me sens à l'aise quand c'est comme ça, ce sont les conditions dans lesquelles on a appris à piloter une voiture de course», a expliqué Hamilton au terme d'une séance courue sur un tracé d'abord humide, puis qui a progressivement séché.

Le résultat a momentanément été mis en doute, en raison d'une enquête des commissaires concernant un incident en Q3 entre Hamilton et Romain Grosjean (Haas-Ferrari/10e). Mais aucune sanction n'a été prise contre le détenteur de la pole position. Le pilote franco-suisse s'était plaint d'avoir été bloqué par Hamilton lors de son premier tour de qualification.

Hamilton a devancé d'une demi-seconde la Ferrari de Kimi Raikkonen (à 0''547) et de 0''756 celle de Sebastian Vettel. Son coéquipier Valtteri Bottas a établi le 4e chrono, mais il ne s'élancera que de la 9e position en raison d'une pénalité consécutive à un changement de boîte à vitesses.

Les Sauber-Ferrari ne sont pas parvenues à s'extraire de Q1. Pascal Wehrlein et Marcus Ericsson ont signé respectivement le 18e et 19e temps. Compte tenu de la pénalité de Fernando Alonso (McLaren-Honda), les Sauber s'élanceront de l'avant-dernière ligne de départ. (si/nxp)