Hingis et Chan en finale

Martina Hingis et Yung-Jan Chan disputeront à Madrid une deuxième finale cette année. Titrées à Indian Wells, elles ont livré un véritable cavalier seul en demi-finale.

Têtes de série no 3 du tableau, la Saint-Galloise et la ressortissante de Taïwan se sont imposées 6-3 6-2 en 63' devant les Espagnoles Arantxa Parra Santonja et Silvia Soler-Espinosa. Leurs adversaires en finale seront les Roumaines Irina-Camelia Begu/Simona Halep ou la paire formée par la Hongroise Timea Babos et la Tchèque Andrea Hlavackova. (ats/nxp)