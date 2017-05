Hoeness conseille Leipzig, rival du Bayern

Uli Hoeness conseille au rival du Bayern Munich, Leipzig, d'acheter des joueurs plus âgés pour tenir le coup l'an prochain en Ligue des champions.

«On ne peut pas espérer y arriver avec uniquement des jeunes joueurs, lorsqu'on doit jouer trois fois dans une semaine», explique le président du Bayern à Sport1, à deux jours d'une rencontre de championnat sans enjeu mais de prestige entre le RB, déjà qualifié pour la C1, et le Bayern, déjà couronné champion d'Allemagne.

«Je suis assez convaincu que Leipzig ne va pas poursuivre sur sa voie actuelle», qui consiste à n'acheter que des joueurs en tout début de carrière, continue la figure tutélaire du Bayern, le club aux 27 titres de champion.

Philosophie de recrutement

Uli Hoeness affirme avoir conseillé en tête-à-tête Dietrich Mateschitz, le milliardaire autrichien fondateur de la marque Red Bull, et propriétaire du RB Leipzig: «Je lui ai dit: cher M. Mateschitz, si vous recrutez maintenant des joueurs plus âgés, vous allez devenir un concurrent très sérieux pour nous».

Jusqu'à présent, le RB a grandi en s'en tenant à sa philosophie de recrutement de joueurs très jeunes - les cinq recrues de la saison dernière avaient moins de 22 ans -, et n'a visiblement pas l'intention d'en changer: «Nous n'allons acheter aucun grand nom, aucune star, nous allons rester fidèles à notre ligne et aller chercher de jeunes joueurs talentueux», a affirmé le directeur sportif Ralf Rangnick, qui dispose d'une enveloppe de 40 millions d'euros pour faire son marché cet été.

Vœu de Hoeness

Pur sa première saison en Bundesliga, Leipzig vient de se qualifier pour la Ligue des champions, mais n'avait à disputer ni Coupe d'Europe ni Coupe d'Allemagne (après avoir été éliminé au 1er tour). Le vœu de Hoeness d'avoir un «concurrent sérieux» fait écho à de récents commentaires au lendemain de l'élimination du Bayern en Ligue des champions.

Plusieurs personnalités du football ont estimé que Munich serait plus compétitif au niveau européen si la Bundesliga était plus disputée et plus difficile, à l'image de la Liga espagnole ou de la Premier League anglaise, où plusieurs équipes peuvent viser le titre chaque saison.

(si/nxp)