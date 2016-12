Holdener 3e à Semmering avant la 2e manche

Mikaela Shiffrin mène bien évidemment le bal après la 1re manche du slalom Coupe du monde de Semmering (AUT). Mais l'avance de l'Américaine est infime. Wendy Holdener occupe la troisième place.

Shiffrin, malmenée comme très rarement par une piste qui s'est très rapidement dégradée, ne dispose que de neuf centièmes d'avance sur la Slovaque Veronika Velez Zuzulova, alors que Holdener est déjà plus loin (0''59). Toutefois, avec cette neige plus qu'instable, tout est possible en 2e manche (18 heures).

Pour rappel, Shiffrin vise une troisième victoire en trois jours - elle s'est imposée dans les deux géants de Semmering mardi et mercredi -, et un douzième succès consécutif en slalom, ce qui lui permettrait d'égaler le record de Vreni Schneider que la Glaronaise avait établi entre décembre 1988 et mars 1990.

Michelle Gisin, prudente à l'extrême du haut en bas de la piste, s'en est sortie en terminant dixième, à 1''35 de Shiffrin mais à moins de sept dixièmes de la cinquième place.

Meillard 15e

Dans ce contexte difficile, le quinzième temps réalisé par la jeune Mélanie Meillard (dossard 25) est une bonne performance. Elle s'est bien reprise après ses non-qualifications pour les deuxièmes manches des deux géants de la semaine, ce qui n'a pas été le cas de l'autre Valaisanne, Camille Rast, qui a raté le top 30 pour près de nonante centièmes (35e).

Charlotte Chable, pour sa deuxième course depuis son retour de blessure, a encore terminé plus loin (41e sur 43 classées). Denise Feierabend (26e) sera en revanche de la partie. (ats/nxp)