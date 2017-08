Hussein peine à se qualifier pour les demies

Kariem Hussein s'est qualifié avec grande difficulté pour les demi-finales du 400 m haies des Championnats du monde d'athlétisme de Londres. Seulement 5e de sa série en 50''12, le Thurgovien a couru plus d'une seconde et demie plus lentement que son record de Suisse (48''47). Il n'a pas pu accrocher une des 4 premières places directement qualificatives pour les demi-finales de lundi soir, dont la dernière s'est jouée à 49''79. Il a finalement été le dernier athlète repêché au temps parmi les 24 demi-finalistes.

Dans une forme «normale», Hussein, tout de même vainqueur à Athletissima le mois dernier, aurait dû pour le moins accrocher la 2e place de sa course, remportée par le Turc d'origine cubaine Yasmani Copello, champion d'Europe en titre, en 49''13. Mais il n'a jamais été dans le coup, avec par exemple un temps de réaction supérieur à 21 centièmes. Sa fin de course a sensiblement manqué de «jus». L'intéressé ne s'expliquait pas sa contre-performance, sinon qu'il n'a pas été «assez actif» pendant sa course. L'an dernier aux JO de Rio, Kariem Hussein, qui revenait de blessure, avait été sorti d'entrée.

Parmi les victimes de marque de ces séries londoniennes figurent l'ancien double vice-champion du monde, le Porto Ricain Javier Culson, mais surtout le no 1 mondial de la saison Kyron McMaster (Iles vierges britanniques), disqualifié pour avoir apparemment empiété sur un couloir voisin. L'Américain Michael Stiegler a également été disqualifié, alors que l'Estonien Rasmus Mägi a renoncé à prendre le départ. Hussein peut donc s'estimer très chanceux. Le meilleur chrono des cinq séries a été signé par Copello, devant le Dominicain Juander Santos, à 6 centièmes. (ats/nxp)