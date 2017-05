Juan Monaco range sa raquette

Finaliste de l'Open de Gstaad 2014, Juan Monaco avait atteint la 10e place du classement ATP en juillet 2012. Il avait conquis trois titres et s'était hissé en 8es de finale à Roland-Garros plus tôt dans la saison.

L'Argentin de 33 ans ne pointe plus qu'au 196e rang du classement ATP après n'avoir disputé que trois tournois cette saison. Ses problèmes au poignet droit auront fini par avoir raison de sa volonté.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'Argentin Juan Monaco a annoncé lundi sa retraite sportive https://t.co/wqpfQUF235 pic.twitter.com/KKdUl28mww — L'ÉQUIPE (@lequipe) 15 mai 2017

Juan Monaco, qui avait été éloigné des courts entre août 2015 et février 2016 après une opération, était pourtant revenu au premier plan peu après son retour au jeu, cueillant son neuvième titre ATP en avril 2016 à Houston. Il n'a cependant jamais cessé de souffrir, notamment au moment de jouer sur des courts en dur, et avait ainsi renoncé au dernier Open d'Australie. Il a ensuite tenté sa chance à Indian Wells, Miami et Houston, s'inclinant à chaque fois d'entrée de jeu.

Dear friends and fans, I have an announcement for you pic.twitter.com/ZIfi8AY45z — Juan Monaco (@picomonaco) 15 mai 2017

(si/nxp)