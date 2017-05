Kariem Hussein redémarre timidement

Kariem Hussein a péniblement entamé sa saison à Shanghaï. Le Thurgovien s'est classé au 6e rang sur 400 m haies en 50''02, à bonne distance de l'Américain Bershawn Jackson (48''63), vainqueur de cette 2e étape de la Ligue de diamant.

Après un départ correct dans son couloir 9, Kariem Hussein a perdu le contact avec les meilleurs dès la mi-course. Le champion d'Europe 2014 s'est accroché jusqu'au bout, mais pour finir très loin de son record personnel (48''45).

Kariem Hussein ne s'attendait certes pas à des miracles pour sa course de rentrée. Mais le Thurgovien, débarrassé des douleurs au pied qui ont perturbé son année 2016, envisageait sans doute un meilleur chrono. Et d'autant plus qu'il affirme ne s'être jamais aussi bien entraîné en vue d'une nouvelle saison.

Montée en puissance

A titre de comparaison, Kariem Hussein s'était montré bien plus véloce pour sa première course de l'année tant en 2015 (49''35) qu'en 2016 (49''44).

«Il a pu tenir le rythme prévu (réd: 13 foulées jusqu'à la sixième haie, avant de passer à 14 puis 15 dans le final). Mais il n'est pas encore suffisamment rapide. Il a besoin désormais d'aligner les meetings afin de monter en puissance», a reconnu son entraîneur Flavio Zberg.

Il reste moins de trois mois à Kariem Hussein pour atteindre son pic de forme, lui qui vise une place de finaliste en août aux championnats du monde de Londres, son principal objectif de la saison.

Net vainqueur de ce 400 m haies à Shanghaï, Bershawn Jackson s'est imposé devant le Sud-Africain LJ van Zyl (49''35) et l'Estonien Rasmus Mägi (49''38). Le champion olympique en titre, l'Américain Kerron Clement, a dû se contenter du 4e rang.

Miller-Uibo et Lyles vont vite

Parmi les autres épreuves au programme à Shanghaï, la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo a réussi un chrono canon sur 400 m en 49''77. Sur le 200 m masculin, la nouvelle pépite du sprint américain, Noah Lyles (19 ans), s'est imposée en 19''90, signant le meilleur temps de sa carrière sur la distance.

A la perche, le Français Renaud Lavillenie, dont la saison hivernale avait été écourtée sur blessure, a réussi sa rentrée en plein air avec une 2e place et un bond à 5m83. Le recordman du monde n'a été devancé que par l'Américain Sam Kendricks (5m88) à l'issue d'un concours relevé.

David Rudisha n'est, lui, pas encore au mieux de sa forme. Le double champion olympique kényan s'est classé à un modeste 4e rang sur 800 m, largement battu par trois de ses compatriotes, dont Kipyegon Bett, vainqueur en 1'44''70. (si/nxp)