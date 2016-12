Kilde en tête après la 1ère manche, Caviezel 4e

Aleksander Aamodt Kilde a remporté la 1ère manche du combiné alpin de Santa Caterina. Le Norvégien a devancé Marcel Hirscher et Alexis Pinturault, les deux grands favoris pour la victoire finale.

A l'issue de cette manche initiale en super-G, favorable aux techniciens, l'Autrichien et le Français ont lâché respectivement 79 et 84 centièmes à Kilde. Des écarts qu'ils ont largement les moyens de combler en slalom (dès 14 heures), et qui augurent un joli match cet après-midi entre les deux grands rivaux.

Côté suisse, Mauro Caviezel pointe à un prometteur 4e rang, à 1''12. Le Grison n'est pas un slalomeur, mais il sait se débrouiller entre les piquets. De quoi envisager battre le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde, un 5e rang à Méribel en mars 2015 en super-G.

Les perspectives sont également bonnes pour Justin Murisier. Le Valaisan a bien limité la casse en super-G (à 2''26 de Kilde), et il est capable de revenir tout devant grâce au slalom.

C'est, en revanche, déjà terminé pour Carlo Janka. Le Grison a été éliminé dès la première manche, lui qui avait subi le même sort mardi en super-G sur cette même piste de Santa Caterina. (ats/nxp)