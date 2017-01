Kristoffersen gagne nettement, Yule 8e

Henrik Kristoffersen a écrasé la concurrence en slalom à Adelboden. Le Norvégien a largué son dauphin, l'Italien Manfred Mölgg, à près de 2 secondes.

Si Henrik Kristoffersen a été favorisé au cours de la manche initiale, lui qui s'est élancé juste avant l'arrivée du brouillard, il a encore signé le meilleur temps sur le second tracé, et cette fois-ci à la régulière. La victoire du Scandinave, sa 13e en Coupe du monde, ne souffre ainsi d'aucune discussion.

Manfred Mölgg a échoué à 1''83, tandis que Marcel Hirscher a complété le podium, à 2''19. L'Autrichien a fêté un énième podium (son 101e en Coupe du monde), mais il a encore une fois dû céder la vedette dans une discipline technique: Kristoffersen est actuellement meilleur que lui en slalom, alors qu'Alexis Pinturault le domine régulièrement en géant, comme ce fut d'ailleurs le cas samedi, également à Adelboden.

Dans le clan suisse, Daniel Yule s'est classé au 8e rang dimanche, alignant un nouveau top 10 dans la discipline, son troisième consécutif après Zagreb (4e) et Madonna di Campiglio (6e).

La constance du Valaisan est remarquable, mais sa prestation de dimanche peut lui laisser de petits regrets. Très bon dans le brouillard de la manche initiale (7e) puis ensuite sur le haut du second parcours, le skieur du val Ferret s'est montré un peu trop imprécis dans le mur final pour se rapprocher encore plus des avant-postes.

Les deux autres Suisses qualifiés pour la seconde manche, Ramon Zenhäusern et Marc Gini, se sont classés respectivement 19e et 22e. Un résultat encourageant pour le Valaisan et le Grison, jusqu'ici un peu à la traîne cet hiver.