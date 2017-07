L'IAAF maintient la suspension de la Russie

Le Conseil mondial de la Fédération internationale a maintenu lundi la suspension de la Russie. L'IAAF a estimé que des progrès avaient été réalisés en matière de lutte contre le dopage mais les a jugés insuffisants.

«Il reste des sujets à résoudre»

«Des progrès ont été réalisés mais restent insuffisants. Le Conseil a donc recommandé à l'unanimité la poursuite de la suspension de la Russie et recommandé au Congrès, qui se réunit à partir de mardi, de poursuivre cette suspension jusqu'à ce que toutes les conditions posées soient respectées», a déclaré Rune Andersen, le patron de la Task Force mise en place pour surveiller les progrès de la Russie en matière antidopage, à quatre jours de l'ouverture des Mondiaux.

«Notre impression, c'est qu'ils veulent remplir tous les critères souhaités et ils ont vraiment fait des progrès mais il reste des sujets à résoudre, a ajouté M. Andersen. On doit continuer de travailler avec la Russie, la Rusada (ndlr: l'Agence russe antidopage) pour remplir les derniers critères».

«Long chemin à mener»

Parmi les critères encore non respectés, M. Andersen a cité l'absence de «contrôles significatifs et complets» et l'absence de suspensions pour certains entraîneurs convaincus d'avoir dopé des athlètes. «Il y a un long chemin à mener et on essaye de travailler avec la Russie pour qu'elle change de culture», a expliqué M. Andersen.

La Task Force délivre régulièrement des bilans d'étape sur les progrès réalisés par la Russie dans la lutte contre le dopage, avec pour but de réintégrer cette nation dans les compétitions internationales.

Privé de compétitions

L'athlétisme russe est privé de compétitions depuis novembre 2015. Il a ainsi été exclu des JO 2016 à Rio et ne sera pas au départ des Mondiaux 2017 à Londres, du 4 au 13 août. Certains athlètes russes ont toutefois la possibilité de s'aligner sous drapeau neutre sous certaines conditions strictes. Dix-neuf d'entre eux participeront ainsi aux Mondiaux. (si/nxp)