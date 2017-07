La 14e pour Matthews, le maillot jaune pour Froome

Michael Matthews (Sunweb) a remporté la 14e étape du Tour de France entre Blagnac et Rodez (181,5 km). Chris Froome (Sky) a lui réussi à reprendre le maillot jaune à Fabio Aru (Astana).

L'arrivée à Rodez avait déjà été le théâtre d'un combat épique en 2015 entre Greg Van Avermaet et Peter Sagan. Le Belge avait réussi à battre le Slovaque sur la côte de St-Pierre et ses 9,6% sur 570 mètres. Le Belge avait très envie de rééditer son exploit, mais il est tombé sur un Michael Matthews impérial. L'Australien a débordé le coureur de la BMC pour triompher en costaud et signer sa deuxième victoire sur la Grande Boucle après celle obtenue à Revel l'an dernier.

Mais c'est finalement derrière que les yeux se sont rapidement tournés, histoire de voir si le maillot jaune Fabio Aru allait résister. Dans les derniers kilomètres, le champion d'Italie n'est pas parvenu à rester dans les premières positions. En queue de peloton, le coureur d'Astana a subi la dernière ascension.

Devant, Chris Froome et ses coéquipiers de la Sky ont su se placer idéalement. Le Britannique n'a même pas eu besoin de trop forcer son talent pour récupérer le maillot jaune. Il avait six secondes de retard au départ de l'étape, le triple vainqueur du Tour attaquera l'étape de dimanche avec 18'' de bonus sur Aru. En bon tacticien, le Britannique sait que le Tour peut se gagner ou se perdre sur quelques secondes. Sixième en 2015, septième en 2017, Chris Froome démontre sa science de la course année après année.

Comme à son habitude @chrisfroome monte sur le home traîner à la fin de l'étape ???? ???? #TDF2017 #decrassage pic.twitter.com/kXwPwTLSuw — Le Tour de Franz (@leTourdeFranz) 15 juillet 2017

Reto Hollenstein a fait partie pendant une bonne partie de l'étape de l'échappée du jour. Le géant thurgovien de la Katusha est revenu sur les quatre premiers attaquants du jour (Voeckler, De Gendt, Roosen et Bouet), mais il a dû se rendre à l'évidence qu'il n'avait pas les jambes suffisantes pour contester la victoire à De Gendt et Voeckler. Le Français a été le dernier à lâcher prise et De Gendt a tenté de se battre jusqu'au bout, mais le final accidenté a eu raison de sa combativité face à un peloton emmené par les équipes BMC et Sunweb.

Dernier kilomètre entre puncheurs, belle bataille remportée par M. Matthews ! / Tough last kilometer, great sprint for puncheurs! #TDF2017 pic.twitter.com/9VpINpTjtf — Le Tour de France (@LeTour) 15 juillet 2017

Le week-end se conclura par une étape vallonnée entre Laissac-Séverac l'Eglise et le Puy-en-Velay sur 189,5 km. Quatre ascensions sont répertoriées dont deux classées en première catégorie, la Montée de Naves d'Aubrac et le Col de Peyra Taillade (1190 m d'altitude) à une trentaine de kilomètres de l'arrivée avec des pourcentages de 14%. Mais l'étape regorge de bosses qui feront mal aux jambes et qui élimineront les sprinters assez rapidement. Fabio Aru devra faire attention, car il n'est pas apparu sous son meilleur jour. Mais l'Italien se sent peut-être mieux dans le rôle du chasseur que dans celui du chassé. (ats/nxp)