La 4e étape du Giro remportée par Polanc

Le Slovène Jan Polanc (EAU) a remporté en solitaire la 4e étape du Giro sur les redoutables pentes de l'Etna. Le maillot rose passe sur les épaules du Luxembourgeois Bob Jungels (Quick Step).

Polanc a réussi un véritable tour de force. Il a conclu une longue échappée de 179 km. Parti en compagnie de trois autres coureurs, il s'est retrouvé seul en tête dès les premières pentes de l'ascension de l'Etna.

Son avance a régulièrement fondu, mais il a conservé 19'' sur le Russe Ilnur Zakarin, alors que le peloton des favoris est arrivé à 29'' emmené par Geraint Thomas et Thibaut Pinot, pour qui Steve Morabito et Sébastien Reichenbach ont beaucoup travaillé. Trois jours après avoir fêté son 25e anniversaire, Jan Polanc a ainsi conquis la plus belle victoire de sa carrière. «C'est le plus beau jour de ma vie», a-t-il lâché peu après l'arrivée. Le Slovène avait déjà gagné sur le Giro lors de l'étape de l'Abetone, un col célèbre en Toscane, en 2015.

Pas de bataille

Derrière, la grande bagarre attendue entre les favoris n'a pas eu lieu. Les Nibali, Quintana et autres Pinot se sont marqués sans porter d'attaque franche. Jungels s'est emparé du maillot rose avec 6'' d'avance sur le Gallois Geraint Thomas. Comme l'ont dit certains commentateurs, l'Etna a accouché d'une souris...

Mercredi, les sprinters disposent d'une étape favorable, la seconde en Sicile, entre Pedara et Messine, sur un parcours de 159 kilomètres. (si/nxp)