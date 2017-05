La France éliminée de ses Mondiaux à Paris

Le rêve de l'équipe de France de participer aux quarts de finale du Championnat du monde à Paris s'est envolé. Les Français se sont inclinés 2-5 contre la République tchèque et sont éliminés.

Les coéquipiers de Laurent Meunier ont souffert face aux Tchèques. Malgré un fort soutien populaire (13'000 spectateurs), ils ont paru émoussés. Cristobal Huet avait laissé une nouvelle fois sa place à Florian Hardy devant la cage. Mais cette fois-ci, cela s'est plus mal passé. Le portier de Dornbirn (AUT) a encaissé un but parfaitement évitable de Michal Repik (ex-Zoug) sur un tir de loin qui s'est faufilé entre ses jambières (27e/1-2).

Antoine Roussel a tout de même ravi le public de Bercy en plaçant son fameux démarrage à la 51e minute avant de battre imparablement le portier Pavel Francouz pour le 2-4. Après, l'envie n'a plus suffi. Les joueurs de l'entraîneur Dave Henderson n'avaient plus l'énergie pour renverser le score face à des Tchèques chez qui les Fribourgeois Roman Cervenka et Michal Birner sont restés bien discrets.

France éliminée

A moins d'un tremblement de terre, les hommes de l'entraîneur Josef Jandac participeront aux quarts de finale. Pour la France, le rêve a définitivement pris fin avec la victoire fêtée par la Finlande face à la Suisse en prolongation.

Dans le groupe A à Cologne, les Etats-Unis ont assuré leur qualification grâce à un large succès 6-1 face à Slovaquie, qui ne participera pas aux aux quarts de finale pour la quatrième année consécutive.

La Suède a imité les Américains en soirée en dominant le Danemark 4-2. Le dernier ticket disponible dans cette poule sera attribué au terme de l'ultime match du tour de qualification mardi soir entre l'Allemagne et la Lettonie.

