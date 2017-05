La Suisse affrontera la Suède à Paris

La Suisse affrontera la Suède jeudi à Paris. Les autres affiches seront Etats-Unis - Finlande et Canada - Allemagne à Cologne et Russie - République tchèque à Paris.

A Cologne, l'Allemagne a décroché sa qualification devant plus de 18'000 spectateurs au terme d'un match épique. Les Allemands ont mené 2-0 avant de se faire dépasser par les Lettons 2 à 3. C'est finalement sur un tir au but de Frederik Tiffels de l'Université Western Michigan que les Allemands se sont imposés 4-3 tab.

Les Lettons auront de quoi se plaindre de l'arbitrage du Canadien Oliver Gouin et du Suédois Linus Ohlund et de leurs assesseurs. Comment peut-on laisser passer un hors-jeu alors que le palet est sorti de 15 à 20 cm de la zone défensive des Baltes sur l'ouverture du score de David Wolf (32e)? Et que dire de l'absence de sanction contre un joueur allemand pour un cross-check horrible sur un Letton alors qu'un des leurs était exclu pour avoir retardé le jeu ? Résultat les Allemands ont arraché le droit de jouer la prolongation grâce à un but en supériorité numérique de Felix Schutz à 33'' du terme du temps réglementaire.

Succès pour la Suède

La Finlande n'a pas espéré longtemps pouvoir tenter de grappiller la troisième place de la poule à République tchèque. Face au Canada, les Nordiques ont été terrassés par l'attaquant des Toronto Maple Leafs, Mitch Marner, auteur d'un doublé et d'un assist au cours de la première période. Ils se sont finalement inclinés 5-2. Les Canadiens seront obligés de migrer à Cologne puisque l'Allemagne (et la France) était assurée de disputer son quart de finale dans sa patinoire.

Pour son dernier match de poule, la Suède a fêté un succès 4-2 contre la Slovaquie avant de rejoindre Paris pour se mesurer à la Suisse. Les Scandinaves ont posé les bases de leur succès au cours des 9 premières minutes au cours desquelles William Nylander (5e) et Oliver Ekman-Larsson ont procuré un avantage de 2 buts. Pour Nylander (21 ans), il s'agissait du 5e but et de son 10e point dans ce tournoi.

William Karlsson a assuré la victoire avec un but dans la cage vide à 32'' du terme du temps réglementaire. Ainsi, les Slovaques ont terminé le Championnat du monde à un décevant 14e rang final. Ils n'ont jamais été si mal classés. Dans le classement mondial, ils vont perdre plusieurs rangs et sortir du top 8. (si/nxp)