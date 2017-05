La Suisse près des quarts au sortir d’un bon week-end

La Suisse a su donner au meilleur moment les réponses que l’on attendait d’elle. Opposée ce week-end aux deux finalistes de la dernière édition du Mondial, elle s’est montrée à la hauteur en ramenant un précieux butin de trois points. Le fruit mérité d’une incroyable victoire face au Canada, samedi, puis d’une très courte défaite contre la Finlande, dimanche. Trois unités supplémentaires qui lui assurent presque le ticket pour les quarts de finale. Seul un invraisemblable scénario – victoires de la Finlande sur le Canada mardi et double succès de la Norvège sur le Canada lundi puis la Biélorussie le lendemain – pourrait la priver d’un dessert amplement mérité.

Surpris d’entrée par les Canadiens samedi – deux buts concédés en moins de sept minutes –, les Suisses en ont tiré les bonnes leçons contre les Finlandais en prenant un départ de rêve. Herzog (5e), d’un magnifique tir dans la lucarne, puis Genazzi (11e), avec la complicité du gardien Korpisalo, immédiatement remplacé par Sateri, donnaient deux longueurs d’avance à leur équipe. Très nerveux, le vice-champion du monde 2016 tentait bien de réagir, mais avec plus de vigueur que de lucidité. Et quand une ouverture se présentait, Genoni confirmait sa grande forme. Malheureusement pour lui, le portier du CP Berne ne pouvait toutefois éviter un puck que Hietanen projetait contre son dos d’une habile volée prise dans un angle très fermé (20e).

Avec encore quarante minutes à sa disposition pour redresser la situation et conserver une bonne chance d’éviter le blâme d’une élimination précoce, la Finlande mettait plus d’intensité dans son jeu. Mais, bien repliée devant un Genoni impérial, les Suisses repoussaient l’un après l’autre les assauts. Et dès qu’une possibilité se présentait, ils n’hésitaient pas à tenter leur chance. En contre le plus souvent. Seulement, Almond (31e), Hollenstein (40e) et Praplan (42e, 44e et 46e) se heurtaient à un indomptable Sateri. Au lieu de réussir un précieux break, ils concédaient l’égalisation. Une fois encore en infériorité numérique (Rantanen/48e).

Pour la quatrième fois déjà en six sorties dans ce Mondial, la Suisse devait passer par une prolongation. Et face à des Finlandais qui ne jouaient rien de moins que leur qualification, elle a fini par courber l’échine (62e).

La France éliminée

En fin d’après-midi, la France n’était, elle, pas parvenue à rééditer contre la République tchèque, l’exploit réussi quelques jours plus tôt face à la Finlande. Malgré une excellente entame de match, au cours de laquelle ils se ménageaient plusieurs opportunités, les Bleus ont finalement dû s’incliner contre un adversaire qui leur était supérieur. Le tournant de ce duel, intense et intéressant dans sa première partie seulement, s’est situé à l’approche de la mi-match. Alors que les Français, qui avaient pu égaliser quelques minutes plus tôt grâce au magicien Stéphane da Costa (21e), avaient eu l’occasion de prendre les devants suite à trois pénalités successives tchèques, ils concédaient un troisième but sur une grossière erreur de leur gardien, Florian Hardy (27e). Un coup du sort qui coupait net leur élan. Et leurs espoirs de rester dans la course à une qualification pour les quarts de finale. Dommage, mais ce n’est pas sur leur performance de dimanche que les Français peuvent nourrir des regrets mais plutôt sur ce premier match perdu contre les Norvégiens.

Suisse - Finlande 2-3 ap (2-1 0-0 0-1 0-1)

Paris-Bercy. 10 860 spectateurs. Arbitres: Gofman/Ohlund (Rus/Su), Dedioula/Suchanek (Blr/Tch). Buts: 5e Herzog (Richard, Untersander) 1-0. 11e Genazzi (Löffel) 2-0. 20e Hietanen (Savinainen, Aho/à 5 c. 4) 2-1. 48e Rantanen (V. Lajunen, Aho/à 5 c. 4) 2-2. 63e V. Filppula (Savinainen, Hietanen) 2-3.

Pénalités: 5 x 2’, 1 x 10’ (Ambühl) contre la Suisse; 5 x 2’ contre la Finlande.

Suisse: Genoni; Diaz, Furrer; Untersander, Kukan; Loeffel, Genazzi; Marti; Praplan, Haas, Hollenstein; Schäppi, Almond, Rüfenacht; Ambühl, Malgin, Suter; Herzog, Richard, Bodenmann; Suri.

Finlande: Korpisalo (11e Sateri); Honka, Ohtamaa; Jaakola, Ville Lajunen; Hietanen, Lehtonen; Kukkonen; Hannikainen, Jani Lajunen, Osala; Rantanen, V. Filppula, Aho; Pyorala, Aaltonen, Kemppainen; Pihlstrom, Sallinen, Savinainen.

Notes: la Suisse sans Hiller (blessé), Schlumpf et Brunner (surnuméraires) ni Schlegel (gardien remplaçant).

Samedi Canada - Suisse 2-3 ap (2-0 0-0 0-2 0-1)

Paris-Bercy. 12 932 spectateurs. Buts: 5e O’Reilly (à 5 c. 4) 1-0. 7e Marner 2-0. 47e Herzog (Praplan, Richard/à 5 c. 4) 2-1. 50e Praplan (Hollenstein) 2-2. 64e (63’40’’) Herzog (Ambühl) 2-3.

(24 heures)