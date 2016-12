La justice n'en a pas fini avec Bulat Chagaev. L'ex-président tchétchène de Xamax a fait appel de sa condamnation à trois ans de prison dont la moitié ferme au début du mois.

Le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers l'a reconnu coupable de gestions fautive et déloyale, détournement de l'impôt à la source, tentative d'escroquerie et faux dans les titres. Bulat Chagaev a également été condamné à verser différents montants au titre de conclusions civiles. Une part des frais de la procédure, soit 40'000 francs, a été mise à sa charge.

Le défenseur de l'ex-président du club de football, Me Dimitri Iafaev, a précisé mardi qu'il a fait appel juste avant Noël, confirmant une information d'Arc Info. Lors du procès, il avait plaidé l'acquittement de son client, ou à tout le moins de tenir compte des quatre mois de détention préventive et des ennuis subis par Bulat Chagaev à la suite de la faillite de Neuchâtel Xamax, pour un montant estimé de 23 millions de francs. (ats/nxp)