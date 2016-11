Lake Louise confirmée pour les dames

L'étape de la Coupe du monde dames de ski alpin de Lake Louise (2-4 décembre) a été confirmée par la FIS après une visite de contrôle de l'enneigement de la station canadienne.

Trois courses sont au programme de l'étape canadienne: deux descentes et un super-G.

Lake Louise devait accueillir une étape de la Coupe du monde messieurs les 26 et 27 novembre, mais ces courses ont été annulées, faute de neige.

Alors que toutes les épreuves du circuit masculin au programme en Amérique du Nord (Lake Louise et Beaver Creek) ont été annulées, le gotha mondial féminin fera étape les 26 et 27 novembre à Killington (Etats-Unis) pour un slalom géant et un slalom, puis à Lake Louise. (si/nxp)