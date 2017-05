Le BBC Monthey entame bien sa demi-finale

En conflit avec la Fédération, Monthey a tout de même su trouver les ressources pour entamer victorieusement sa demi-finale du championnat. Les Valaisans ont dominé Lugano 90-78.

La meilleure réponse à tous conflits en sport a toujours été celle du terrain. Alors que Monthey et Swiss Basketball ne sont pas en très bons termes depuis la finale de la Coupe de Suisse perdue par les Valaisans face aux Lions de Genève début avril, les play-off continuent et Monthey enchaîne les victoires.

Après avoir battu Lausanne 3-0, les Chablaisiens se frottent à un adversaire d'un autre calibre avec Lugano dans le cadre des demi-finales. Mais les joueurs de Niksa Bavcevic ont pris la rencontre par le bon bout après un début un tantinet chaotique. Mais une fois le BBC en tête (10e/18-16), il n'a plus lâché son os.

Les Valaisans ont pu compter sur le retour de Markel Humphrey après sa suspension. L'Américain fait partie des cinq joueurs à avoir inscrit plus de 13 points. Mention spéciale à Jonathan Dubas et ses 23 points (dont un 3/7 à 3 pts) et 13 rebonds. (ats/nxp)