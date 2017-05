Le FC St-Gall a un nouveau président

Stefan Hernandez (51 ans) est le nouveau président de la FC St. Gallen AG. L'entrepreneur bien connu dans la place saint-galloise succède à Dölf Früh (64 ans), qui avait piloté avec succès il y a six ans et demi l'assainissement financier du plus ancien club de Suisse, lequel croulait alors sous des dettes à hauteur de dix millions de francs. (ats/nxp)