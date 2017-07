Le Néerlandais Mollema s'offre la 15e étape

Bauke Mollema s'est imposé en solitaire à l'issue de cette étape de moyenne montagne, disputée sur les plateaux du Massif Central. Le coureur de l'équipe Trek est parti tout seul après l'ascension du Col de Peyra Taillade, à quelque 30 km de l'arrivée.

Très costaud et profitant de la mésentente de ses poursuivants, le Néerlandais n'a plus été rejoint, franchissant la ligne avec 19'' d'avance sur l'Italien Diego Ulissi (2e) et le Français Tony Gallopin (3e).

Habitué aux places d'honneur sur le Tour de France, Bauke Mollema n'avait encore jamais gagné d'étape sur la Grande Boucle. Ses principaux succès jusqu'ici avaient été une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne en 2013 et la Classique San Sebastian en 2016. Il s'était aussi souvent illustré sur le Tour de Suisse (2e du général en 2013, 3e en 2014, 5e en 2011).

«Ces dernières années, je courais pour le général du Tour. Cette fois, je suis là pour aider Alberto Contador et essayer de remporter une étape», a expliqué Bauke Mollema. «C'était difficile de faire partie de l'échappée. Ensuite, je n'avais pas le choix. Je devais partir seul et éviter le sprint car je ne suis pas un coureur explosif», a-t-il expliqué.

Froome a «un peu paniqué»

Dans la lutte pour le classement général, Chris Froome s'est fait une petite frayeur en arrivant vers le Col de Peyra Taillade. Victime d'un ennui mécanique, le maillot jaune a rapidement perdu plus de 40 secondes sur ses principaux rivaux, avant de revenir grâce notamment au travail de ses coéquipiers.

«J'ai un peu paniqué. J'ai pensé que peut-être je ne pourrai pas rentrer», a reconnu le Britannique. «Juste avant le pied du Col, j'ai eu un problème, la roue arrière était cassée. Il fallait la changer et mon équipier Michal Kwiatkowski s'est arrêté, il m'a donné sa roue car la voiture était loin. On a fait le maximum pour retourner en tête de la course. Je dois dire merci à mes équipiers», a relevé le leader des Sky, qui a franchi la ligne avec 6'24 de retard sur Bauke Mollema, dans le même temps que les autres candidats à la victoire finale.

Principale victime du jour, Nairo Quintana a cédé dans Peyra Taillade, lui qui avait déjà souffert dans les Pyrénées. Le Colombien a terminé attardé (à 10'19) et reculé au classement général au 11e rang.

Les coureurs auront droit lundi à une journée de repos avant d'attaquer l'ultime semaine, qui comptera notamment deux grosses étapes de montagne mercredi à Serre-Chevalier et jeudi au col d'Izoard.

