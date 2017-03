Le PSG et le Nice de Lucien Favre mettent la pression

Le Paris Saint-Germain a dû faire preuve de patience lors de la 28e journée de Ligue 1 contre Nancy. Malgré une domination constante, il n'a trouvé l'ouverture que sur un penalty de Cavani à la 80e.

L'attaquant uruguayen a ainsi inscrit son 27e but en 26 matches de championnat cette saison. Les Parisiens ont gâché plusieurs occasions avant d'enfin concrétiser leur mainmise sur la rencontre. Cinq minutes avant le but, Nancy a bénéficié d'une grosse possibilité de marquer, mais la frappe de Busin était renvoyée par le poteau gauche, puis le droit...

Nice a aussi empoché un court mais précieux succès à Dijon. Cyprien a signé la réussite décisive des hommes de Lucien Favre à la 69e, au moment où les Dijonnais venaient de menacer à plusieurs reprises le but niçois.

Monaco, qui accueillera Nantes dimanche soir, est donc provisoirement rejoint en tête par le PSG et Nice. Les trois clubs ont 62 points. La lutte pour le titre promet d'être chaude.

Le Barça prêt pour Paris, le Real gagne pour Kopa

En Espagne, Barcelone est de retour! Avec Lionel Messi, supersonique, le Barça a atomisé Vigo 5-0 samedi pour garder la tête du Championnat d'Espagne juste avant sa revanche européenne contre Paris, tandis que le Real Madrid a battu Eibar (4-1) en saluant la mémoire de Raymond Kopa.

Le PSG peut se méfier avant d'aller au Camp Nou en huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi (aller: 4-0), car c'est précisément un 5-0 dont auront besoin les Barcelonais pour se qualifier. Et tous les espoirs catalans semblent permis avec un Messi aussi étincelant que lors de cette 26e journée de Liga.

Au Camp Nou, le petit Argentin a inscrit un doublé (24e, 64e), il a délivré deux passes décisives à Neymar (40e) et Samuel Umtiti (61e) et il a initié l'action du but d'Ivan Rakitic (57e), inscrit malgré un hors-jeu non signalé. Grâce à cette «manita» (cinq buts inscrits), le Barça (1er, 60 pts) conserve la première place de la Liga.

Du côté du Real, Cristiano Ronaldo était forfait ce week-end, ménagé, et Gareth Bale était suspendu. C'est donc Benzema qui a pris les commandes des opérations. Portant comme ses partenaires un brassard noir en hommage à Raymond Kopa, décédé vendredi à l'âge de 85 ans, l'avant-centre français a salué de la meilleure des manières la mémoire de son illustre compatriote, mythe du football français et figure du club merengue dans les années 1950.

