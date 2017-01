Le retour de Sharapova prévu en avril à Stuttgart

La Russe Maria Sharapova, dont la suspension pour dopage au meldonium avait été réduite de deux ans à quinze mois, disputera le tournoi de Stuttgart, à partir du 26 avril. La nouvelle a été annoncée mardi matin par les organisateurs.

