Les Canadiens et les Russes s'imposent

Le Canada a passé un après-midi tranquille au Championnat du monde à Paris avec un succès 6-0 contre la Biélorussie. Troisième succès également pour les Russes, vainqueurs 6-3 face à l'Allemagne.

Démonstration du Canada

Les Canadiens avaient déjà battu la République tchèque (4-1) et la Slovénie (7-2), et il était évident que la Biélorussie n'allait pas faire le poids. Les joueurs à la feuille d'érable se sont promenés et se sont contentés d'un 6-0, la jouant un peu facile parfois. Brayden Point (Tampa Bay) et Nate Mackinnon (Colorado) ont réussi un doublé chacun. Témoignage éloquent de la supériorité canadienne, ils ont terminé le match en appliquant un power-play à 4 contre 5!

Les Canadiens du coach Jon Cooper, habituel entraîneur de Tampa Bay, s'affirment toujours plus comme les grands favoris à leur propre succession. Leur prochain match est agendé à jeudi contre les irréductibles Gaulois.

La Russie enchaîne

A Cologne, les Russes ont pris la mesure des Allemands, qui n'ont toujours pas affronté un adversaire de leur standing (Etats-Unis, Suède, Russie). Vadim Schipachyov (SKA St-Pétersbourg) et le grand talent Nikita Kucherov (Tampa Bay) ont marqué deux fois chacun. (ats/nxp)