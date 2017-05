Les Lions de Genève piègent Fribourg

Le deuxième acte des demi-finales des play-off de LNA a permis à Genève et Lugano d'égaliser dans la série. Les Lions ont dominé Olympic 96-88 alors que les Tessinois ont battu Monthey 81-69, mardi.

Fribourg Olympic avait une belle occasion de prendre deux longueurs d'avance dans sa série de demi-finale face aux Lions de Genève, mais les joueurs de Petar Aleksic ont laissé filer une avance de 20 points et le match. Et dire qu'à la 23e, Olympic menait 59-39. Mais sous l'impulsion d'un Roberto Kovac chaud comme la braise à 3 points, les Genevois ont refait leur retard avant de passer l'épaule. L'arrière helvétique a enquillé 30 points dont un superbe 8/12 à distance. Cet effort a redonné des ailes à ses coéquipiers qui ont d'un coup relevé la tête. A la 34e, les Lions ont viré en tête sur un panier de Ballard. Marko Mladjan et Kovac ont ensuite frappé deux fois à 3 pts pour donner sept unités de bonus aux Genevois qui ne vont plus lâcher leur os malgré un baroud d'honneur des Fribourgeois en fin de partie. Le retour de Marko Mladjan (22 pts/7 reb/6 ass) a grandement facilité la tâche de Jean-Marc Jaumin. Et Steve Louissaint a scoré 10 points extrêmement importants.

Les Lions égalisent dans la série et les deux prochaines rencontres se joueront au Pommier. Le champion doit se méfier s'il ne veut pas tomber dès les demi-finales.

Lugano fort à 3 points

Dans l'autre demi-finale, les débats ont également été équilibrés comme en témoigne le 37-37 de la mi-temps. Les Luganais ont construit leur succès lors d'un troisième quart remporté 26-17. Les hommes de Nicola Brienza ont ensuite profité d'une adresse incroyable à 3 points. Les Luganais ont converti 14 de leurs 26 tentatives pour un phénoménal 53,8% de réussite. Les Tessinois ont même été meilleurs à 3 qu'à 2 points!

Carey, Axel Louissaint et Everett ont réussi 12 tirs à 3 pts. A chaque fois que les Chablaisiens sont revenus à quatre longueurs, les Luganais ont sorti un shoot à distance pour remettre un peu de distance. Et dans les quatre dernières minutes, Monthey s'est montré bien trop maladroit pour espérer contrecarrer les plans tessinois.

Jordan Heath (23 pts/10 reb) et Jonathan Dubas (12 pts/12 reb/7 ass) ont tout fait pour garder les Valaisans sur les rails, mais le manque de scoring des shooteurs Young, Maza et Maruotto a été préjudiciable pour les Sangliers. La série s'en va maintenant pour deux rencontres à Lugano et les Tessinois ont le vent en poupe. (si/nxp)