Les Mondiaux de ski sont officiellement ouverts

Les 44es Championnats du monde de ski alpin ont été officiellement lancés lundi soir. En présence de la présidente de la Confédération, Doris Leuthard, cette cérémonie d'ouverture a réuni 6000 spectateurs au Kulm Park de la station grisonne.

Le spectacle, d'une heure environ, a fait la part belle à l'histoire de St-Moritz et notamment de la place qu'elle a occupée dans l'histoire des sports d'hiver. Tout cela s'est déroulé sous le regard d'Edy, une sculpture en bois de 19 m de haut représentant un skieur et nommée ainsi en hommage à Edy Reinalter, champion olympique de slalom en 1948 dans sa station de St-Moritz.

Autre enfant du village, Gian Franco Kasper, président de la Fédération internationale (FIS), a officiellement ouvert les Mondiaux, peu après 19h.

Il a ensuite cédé sa place à la tribune à Hugo Wetzel, président du comité d'organisation, et à Doris Leuthard. «Cela me réjouit de voir que la Suisse, grâce à son hospitalité et à son ouverture d'esprit, puisse organiser une telle manifestation réunissant des pays et des cultures différentes», a-t-elle notamment déclaré.

D'anciens champions sont aussi montés sur la scène. Vreni Schneider a été la première appelée, suivie de Bernhard Russi, Hanni Wenzel, Marco Büchel, Nicole Hosp, Giorgio Rocca et Michael Walchhofer.

Les athlètes de cette édition 2017 ont aussi eu droit à un bref défilé avec, côté suisse, Michelle Gisin et Nils Hintermann en porte-drapeau.

Ces Mondiaux réunissent près de 600 skieurs venus de 77 pays, un record dans l'histoire de cette compétition.

Les championnats du monde de St-Moritz sur le fil twitter Tweets by StMoritz2017