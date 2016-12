Les Tchèques de Hradec Kralove s'imposent

Néophphyte de la Coupe Spengler, la formation tchèque de Mountfield Hradec Kralove n'a pas manqué ses débuts dans le tournoi davosien. Elle a battu 4-3 les Russes d'Ekaterinbourg.

Richard Jarusek a inscrit le but vainqueur, à 4' de la fin du match et en supériorité numérique, signant ainsi son deuxième but de la partie.

Les deux équipes ont offert un spectacle résolument tourné vers l'offensive. Alors que les Tchèques ont mené 1-0 puis 2-1, les Russes ont ensuite fait passer le score à 3-2 en leur faveur entre la 40e et la 53e minute. L'international slovaque Roman Kukumberg a lui aussi réussi un doublé pour Mountfield.

Thibaut Monnet en compagnie de son équipier d'Ambri-Piotta, Lukas Lhotak se sont aussi mis en évidence dans les rangs de Hradec Kralove.

Automobilist Ekaterinbourg, qui a concédé sa deuxième défaite en deux matches, ne pourra plus échapper à la dernière place de sa poule. De son côté, Hradec Kralove se battra pour la première place du groupe, ce mercredi contre Lugano, et pour une qualification directe en demi-finales. (ats/nxp)