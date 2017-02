Les dirigeants de Leicester démolis par la presse

«Les propriétaires de Leicester sont des serpents qui prétendaient soutenir Ranieri»: le limogeage de l'entraîneur italien, évincé neuf mois après avoir offert aux Foxes un titre historique, vaut aux propriétaires thaïlandais du club un tombereau de critiques dans la presse britannique. A l'image du tabloïd Daily Mail, qui assimile les dirigeants à des reptiles, le reste de la presse n'est pas tendre.

«Dégoûtant», enrage ainsi l'ex-attaquant du club Gary Lineker. «J'ai versé une larme hier, poursuit l'ancien international au micro de la BBC dont il est l'un des commentateurs vedette. J'ai versé une larme pour Claudio, pour le football et pour mon club. Pour moi, pour de nombreux supporters qui adorent ce sport, c'est inexplicable et j'imagine qu'il s'agit d'un acte de panique. C'est une mauvaise décision et c'est très triste».

«Le règne de Ranieri s'achève de façon cruelle et brutale», commente plus sobrement The Guardian. Selon The Sun, les relations devenues mauvaises entre le technicien et certains cadres de son vestiaire tels que l'attaquant Jamie Vardy ou le gardien Kasper Schmeichel sont à l'origine de la baisse spectaculaire des résultats qui a fini par provoquer ce limogeage.

Après avoir savouré son sacre au printemps, le club des Midlands pointe désormais à une dangereuse 17e place, un point seulement au-dessus de la zone de relégation à 13 matches du terme de la saison de Premier League.

Nommé en 2015, le technicien de 65 ans, surnommé «le bricoleur» du temps où il évoluait à Chelsea et précédé d'une réputation de loser jusqu'à la saison dernière, sera donc resté en poste moins de deux ans. (ats/nxp)