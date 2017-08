Les duos helvétiques en huitièmes de finale

Les duos helvétiques Nina Betschart/Tanja Hüberli et Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré se sont qualifiés pour les huitièmes de finale des Championnats du monde à Vienne.

Défense solide

Nina Betschart et Tanja Hüberli se sont qualifiées de manière souveraine. Les deux Suissesses se sont imposées 21-14 21-17 face aux joueuses locales Katharina Schützenhofer/Stefanie Schwaiger.

Pour leur première apparition sur le court central, Betschart/Hüberli ne se sont pas laissées impressionner par le public tout acquis à la cause de leurs adversaires et par une température du sable qui affichait 65 degrés. Grâce à de bons services et à une excellente défensive, le duo helvétique n'a jamais douté. Leurs adversaires n'ont pu marquer que quatre fois deux points de suite dans toute la partie.

Jeudi en huitièmes de finale, les Suissesses, qui ont passé le cap du premier tour par élimination directe pour leur premier Mondial, affronteront les Canadiennes Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes, têtes de série no 7. Elles ont passé les seizièmes de finale avec un succès probant en deux sets face aux Brésiliennes Barbara/Fernanda. Elles sont en forme comme en témoignent leurs résultats au cours des trois tournois World Tour avant les Championnat du monde: 2e, 1er et 3e !

Heidrich/Vergé-Dépré accrochées

Contre les Kazakhes Tatyana Mashkova/Bachtygul Samalikova, Heidrich/Vergé-Dépré, pourtant largement favorites, ont connu plus de peine. Le succès en deux sets 26-24 21-18 a obligé la paire helvétique à se battre jusqu'à ses limites sur un terrain annexe.

Au cours de la première manche, Heidrich/Vergé-Dépré ont dû effacer une balle de set. Dans la deuxième manche, la Zurichoise et la Bernoise ont accusé un retard de trois points (15-18) avant de réussir une série de six points commencée par un service de Vergé-Dépré. Après 47' de jeu, Heidrich a transformé en victoire la première balle de match grâce à son quatrième bloc de la partie

En huitièmes de finale, les Suissesses retrouveront les Brésiliennes Larissa/Talita, une des meilleures paires du circuit, têtes de séries no 1 à Vienne. Mais elles se rappelleront qu'elles les ont battues en deux sets en phase de groupes cette année à La Haye. (si/nxp)