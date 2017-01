Les montres de luxe des gagnants ont disparu

Malaise à la FIFA. Lors de la remise des prix lundi soir à Zurich, l'association avait prévu de remettre aux six gagnants un exemplaire de de montre la marque Hublot. Précisément le modèle «Big Bang Football», pour une valeur totale de 100'000 francs.

Seulement voilà: impossible de remettre la main dessus avant la cérémonie, ainsi que le rapporte le Blick dans son édition du 10 janvier. Les montres avaient été livrées il y a quelques jours au siège de l'organisation à Zurich.

Après la découverte du vol, Hublot s'est retrouvée à court de temps pour livrer les mêmes modèles. La marque a donc dû remettre aux gagnants un autre modèle. La FIFA a ouvert une enquête pour déterminer comment ces récompenses avaient pu disparaître.

Le modèle «Big Bang Football» de Hublot

