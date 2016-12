Lugano balaie Davos et retrouvera le Team Canada

Team Canada - Lugano: la finale de la Coupe Spengler 2016 sera la même que celle de 2015, remportée 4-3 par les Canadiens. Les Tessinois ont tué dans l'oeuf les espoirs de Davos (4-0).

Les Grisons, mal en point en championnat (7es), attendaient beaucoup de leur tournoi de fin d'année, dont la finale leur est interdite depuis 2012 et qu'ils n'ont plus remporté depuis 2011. Las pour eux et leur public, les hommes d'Arno del Curto n'ont pas fait le poids face à ce Lugano réaliste, puissant et déterminé.

Davos impuissant

A l'image de Linus Klasen, dont l'ouverture du score en trois temps à la 17e doit plus à l'opiniâtreté qu'au talent du Suédois deuxième meilleur compteur de la LNA. Puis la deuxième période a fini de doucher le HCD, avec des réalisations signées Dario Bürgler et Alessandro Chiesa, le tout dans une ambiance électrique - euphémisme - sur la glace. Alessio Bertaggia a finalement donné au score des allures de punition dans le troisième tiers.

Il faudra toutefois, samedi à midi, que Lugano soit encore meilleur (et que son gardien Elvis Merzlikins poursuive sur son excellente lancée) pour devenir le quatrième club suisse à soulever le trophée dans les Grisons, après bien entendu Davos (15 succès/record), Genève-Servette (2013 et 2014) et le Zürcher SC (1944 et 1945). Car le Team Canada, en quête d'une quatorzième Coupe Spengler, est un adversaire d'un autre calibre.