Lugano plus près de l'Europe

Lugano a renoué avec le succès après son revers à Sion avec une victoire au Cornaredo contre Saint-Gall.

Même s'il n'a pas marqué, Ezgjan Alioski a été déterminant dans la victoire des bianconeri. Le Macédonien, qui suscite la convoitise de plusieurs clubs, a en effet donné trois passes décisives sur les réussites signées par Mariani (27e/70e) et Crnigoj (32e).

Lugano semblait voguer vers un succès sans histoire après une première période léthargique côté saint-gallois. Les Brodeurs ont réagi après le repos, et sont revenus à la hauteur des Tessinois grâce à un autogoal de Mihajlovic (66e) et un tir lointain de Toko (68e). Le capitaine des Brodeurs inscrivait son premier but depuis... octobre 2013, alors qu'il portait le maillot de Grasshopper.

Lugano reste ainsi en course pour une place européenne au terme de la saison. Le club tessinois occupe la 4e place, à un point de Sion et quatre points devant Lucerne. Mais ces deux équipes ont joué un match de moins. (si/nxp)