Lyon-Ajax: procédure disciplinaire contre l'OL

L'UEFA a annoncé vendredi l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre l'Olympique lyonnais, après son match d'Europa League contre l'Ajax jeudi, alors que l'OL est déjà sous la menace d'une suspension de toute compétition européenne depuis les violents troubles survenus face au Besiktas.

L'Ajax aussi cité

L'OL est visé pour utilisation d'engins pyrotechniques, jet d'objets, envahissement de terrain et blocage des escaliers. La commission de discipline de l'UEFA se réunira le 20 juillet pour statuer sur le dossier. L'Ajax Amsterdam est également cité pour dégradations.

Depuis la réception chaotique du Besiktas en quarts de finale aller d'Europa League, le 13 avril, l'OL est menacé d'exclusion de la prochaine Coupe d'Europe (C1 ou C3) en cas de nouveaux incidents pendant une période probatoire de deux ans.

Ultras lyonnais

Ce match contre le Besiktas avait débuté avec trois quarts d'heure de retard au Parc OL en raison de l'envahissement de la pelouse par des dizaines de supporters lyonnais du virage Sud. Ces derniers voulaient alors se protéger des projectiles et des pétards lancés depuis le haut des tribunes.

Des affrontements avaient débuté aux abords du stade deux heures avant la rencontre entre fans lyonnais et turcs et des bagarres avaient ensuite éclaté en tribunes. Les incidents survenus jeudi au Parc OL ne sont cette fois pas du tout de la même ampleur, comme a pu le constater un journaliste de l'AFP qui a vu des ultras lyonnais tenter de quitter leur tribune et être bloqués par les stadiers en fin de match au moment où les joueurs de l'Ajax fêtaient leur qualification en finale.

L'Olympique Lyonnais a été éliminé par le club néerlandais en demi-finale de C3 (défaite 4-1 à l'aller, victoire 3-1 au retour). (afp/nxp)