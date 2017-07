Manchester City n'a pas fini ses emplettes

Manchester City, qui a déjà dépensé plus de 200 millions de livres (environ 260 millions de francs) cet été, pourrait encore recruter durant le mercato, a admis le manager Pep Guardiola. L'Espagnol s'intéresse à un défenseur pour la charnière centrale.

«Je suis content des joueurs que j'ai à ce poste, mais on va voir, nous n'avons plus beaucoup d'argent à dépenser», a insisté Guardiola en conférence de presse à Nashville à la veille du match amical contre Tottenham. «On a déjà dépensé beaucoup et le marché est vraiment cher depuis quelques années, mais si une opportunité s'offre à nous, on saisira notre chance», a prévenu le technicien espagnol.

City a recruté six joueurs, dont le Français Benjamin Mendy venu la semaine dernière de Monaco contre 58 millions d'euros. Mais le club anglais n'a que trois défenseurs centraux à disposition, John Stones, Nicolas Otamendi et Vincent Kompany. (ats/nxp)