Marcel Hirscher à une manche d'une autre médaille

Marcel Hirscher a frappé fort dès la 1ère manche du slalom des Mondiaux de St-Moritz. L'Autrichien a creusé des écarts conséquents avant le second tracé (dès 13h).

Deux jours après son titre en géant, Marcel Hirscher a devancé deux coéquipiers, Marco Schwarz (à 0''43) et Michael Matt (à 0''48). C'est dire que le Salzbourgeois semble avoir fait le plus dur, lui qui n'est pas du genre à craquer lorsqu'il se retrouve dans une telle position.

Cela ne veut pas dire que Marcel Hirscher ne craque jamais quand il pointe en tête à mi-parcours. N'avait-il pas déjà gagné la première manche du slalom aux Mondiaux 2015 de Beaver Creek, avant d'être éliminé sur le second tracé ?

Des Suisses pour un podium

Derrière Marcel Hirscher, la lutte sera acharnée pour le podium avec encore une bonne dizaine de candidats pour les médailles. Parmi eux figurent les deux Valaisans Ramon Zenhäusern et Daniel Yule, classés respectivement aux 9e et 11e rangs, à 0''21 et 0''42 du podium provisoire.

Sur un parcours relativement plat et sans difficultés majeures, Ramon Zenhäusern a, comme espéré, fait parler son grand gabarit pour emmagasiner beaucoup de vitesse. Quant à Daniel Yule, il a livré une manche solide, mais entachée par quelques petites fautes.

Reto Schmidiger s'est pas trop mal défendu (21e à 1''32 d'Hirscher). Pour Luca Aerni en revanche, cela sera quasiment mission impossible en seconde manche. Le champion du monde du combiné a commis une grosse faute en première manche, rédhibitoire sur un tel parcours. Il a été relégué hors du top 20, à 1''89 de Marcel Hirscher.