McLeod restaure l'honneur jamaïcain et salue Bolt

Le no 1 mondial et champion olympique a fait honneur à son rôle de favori en l'emportant en 13''04.

«This is for you, this is for you!», a lancé McLeod immédiatement après l'arrivée, dans une dédicace à «la légende» Usain Bolt. La Jamaïque, avec encore Hansle Parchment, avait deux représentants dans cette finale et se profile de plus en plus comme un bastion sur les haies aussi, et plus seulement sur le sprint pur.

McLeod a devancé le tenant du titre, le Russe Sergey Shubenkov, médaillé d'argent en 13''14, et le Hongrois Balasz Baji, en bronze en 13''28. C'est une sensation et un grand honneur pour la Hongrie, qui n'avait plus eu d'athlète en finale d'une épreuve de sprint ou de haies aux Mondiaux depuis trois décennies. Le Français Garfield Darien échoue au pied du podium (13''30).

Kipyegon sacrée sur 1500 m

Sous le phrasé du commentateur du stade olympique, l'épreuve de clôture du 1500 m dames a pris des allures de course hippique, sport cher aux Britanniques.

A l'issue d'un duel féroce avec la Néerlandaise Sifan Hassan, la Kényane Faith Kipyegon (23 ans) a ajouté, comme McLeod, à son titre olympique l'or des Mondiaux.

Moins audacieuses que Sifan, finalement cinquième, l'Américaine Jennifer Simpson (2e) et la Sud-Africaine Caster Semenya (3e), double championne olympique du 800 m revenue de loin grâce à son sprint, ont complété le podium.

Les 56'000 spectateurs n'ont pas ménagé leurs encouragements mais ont été décus par la 4e place de leur favorite Laura Muir sur ce 1500 m. L'Ecossaise a longtemps mené, tiré les marrons du feu, mais elle s'est fait impitoyablement déborder par les Africaines dans le dernier tour.

Amérique du Sud en saut

L'Amérique du Sud a dominé le triple saut féminin, mais pas dans l'ordre prévu. La Colombienne Caterine Ibarguën, championne olympique, a été privée d'un troisième titre mondial qui eût été historique dans la discipline par la Vénézuélienne de 21 ans Yulimar Rojas. Celle-ci 'est imposée pour 2 cm: 14m91 contre 14m89, au lendemain de la médaille de bronze à la perche de sa compatriote Robeilys Peinado. La Kazakhe Olga Rypakova a pris le bronze avec 14m77.

Anita Wlodarczyk reste invincible. Systématiquement victorieuse depuis 2014, soit une série de 41 compétitions, la Polonaise a décroché un troisième titre de championne du monde au marteau, à Londres, avec un jet à 77m90.

La blonde athlète de Varsovie (1m78/95 kg) a cependant dû attendre le 4e jet, puis le 5e, pour lancer sa boule de 4 kg plus loin que la Chinoise Zheng Wang, d'abord en tête.

Wlodarczyk n'est pas apparue entièrement satisfaite. Elle avait accumulé les jets à plus de 80 m ces dernières semaines (record du monde à 82m98), mais elle n'a pu arrondir son nouveau triomphe par un chèque de 100'000 dollars promis pour tout nouveau record. L'an dernier à Rio, la walkyrie avait assorti son deuxième titre olympique d'un record du monde (alors 82m29).

Une deuxième Polonaise est montée sur le podium, Malwina Kopron, médaillée de bronze avec 74m76. L'argent échoit à Zheng Wang (75m98).