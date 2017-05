Monaco est presque champion de France

L'AS Monaco est virtuellement Champion de France après son succès 4-0 devant Lille. Avec trois points d'avance sur le PSG et une meilleure différence de buts (73 contre 56), le titre ne peut plus lui échapper.

Mais il manque un point aux Monégasques pour l'officialiser, un point qu'ils pourront cueillir ce mercredi face à Saint-Etienne ou samedi à Rennes. Face à Lille, Monaco a marqué par Falcao (2), Bernardo Silva et par un autogoal d'un défenseur adverse. Mais l'homme du match fut le prodige Kylian Mbappé qui a signé deux passes décisives fantastiques.

Avec ses deux éclairs, il va encore décupler l'envie des grands clubs anglais ou du Real Madrid de le recruter dès cet été.

Paris facile

A Saint-Etienne, Paris a parfaitement livré la marchandise. Le PSG s'est imposé 5-0 sur des doublés de Cavani et de Lucas et une réussite de Draxler face, il est vrai, à un adversaire un brin démobilisé. A Nice, Lucien Favre et ses joueurs ont concédé leur première défaite de la saison à domicile. Diminués par plusieurs absences, les Niçois se sont inclinés 2-0 devant Angers.

Aucun verdict n'est encore tombé dans la lutte contre la relégation. Battus 2-0 à Dijon dans le duel de la peur des néo-promus, Nancy a toutefois plus d'un pied dans la tombe. Pour éviter la relégation directe, les Lorrains doivent battre Saint-Etienne samedi et espérer dans le même temps une défaite de Lorient devant Bordeaux.

Victorieux 2-0 de Lorient dans un match joué à huis clos à Istres, Bastia a, pour sa part, obtenu un sursis. Mais pour se sauver, les Corses doivent impérativement obtenir un résultat samedi à Marseille.... (ats/nxp)