Murray et Cilic déclarent aussi forfait

Andy Murray et Marin Cilic renoncent au Masters 1000 de Montréal de la semaine prochaine. Le no 1 mondial écossais n'est toujours pas totalement rétabli de sa blessure à la hanche, tandis que le Croate (ATP 6) souffre des adducteurs.

Leurs forfaits s'ajoutent à ceux de deux autres membres du top 10 mondial, Stan Wawrinka et Novak Djokovic.

Absent au Canada, Andy Murray peut perdre sa place de no 1 mondial dans une semaine. Rafael Nadal peut, en effet, se contenter d'une place en demi-finale pour remonter sur le trône.

Têtes de série no 1 et 2, Rafael Nadal et Roger Federer sont attendus dès vendredi à Montréal pour différents événements promotionnels. Le Bâlois a demandé à ne pas jouer mardi, jour de son 36e anniversaire, a indiqué Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Rogers sur les ondes de RDI.

Quant aux têtes de série no 3 et 4, elles reviennent, en raison de toutes ces absences, à Alexander Zverev et Dominic Thiem. (si/nxp)