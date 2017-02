NBA: Washington convoite Thabo Sefolosha

Thabo Sefolosha découvrira-t-il d'ici jeudi soir un quatrième club NBA après Chicago, Oklahoma City et Atlanta ? Les rumeurs d'un transfert du Vaudois sont de plus en plus insistantes.

Selon la presse, Thabo Sefolosha, qui honore sa troisième et dernière année de contrat à Atlanta, est désormais convoité par Washington. Troisièmes de la Conférence Est, les Wizards entendent se renforcer en défense sans avoir à «sacrifier» un premier choix lors de la prochaine draft.

Le montage envisagé enverrait Thabo Sefolosha et son coéquipier Mike Scott à Washington en échange de Danuel House, d'Andrew Nicholson et de deux deuxièmes tours de draft en 2017 et en 2818.

La période des transferts s'achève ce jeudi soir à minuit (heure suisse). (ats/nxp)