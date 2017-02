NHL: un gardien en état de grâce

Coup d'arrêt pour Minnesota et Nino Niederreiter ! Battu 1-0 par Anaheim sur sa glace, le Wild est tombé sur un gardien en état de grâce.

Auteur de 37 arrêts et bien sûr élu homme du match, John Gibson a provoqué le désespoir d'El Nino, le meilleur buteur de Minnesota avec ses 19 réussites, et de ses coéquipiers. Cueilli à froid sur un goal du rookie Joseph Camarossa après 4'38'' de jeu, le leader de la Conférence Ouest concède sa première défaire dans le temps réglementaire en six rencontres, la cinquième seulement depuis début décembre.

Des Suisses muets

Aligné durant 20'03'', Nino Niederreiter n'était pas sur la glace lors du but des Ducks. Second joueur suisse en lice mardi, Luca Sbisa a également joué au sein d'une équipe qui est restée muette. Toujours privé de Sven Bärtschi, Vancouver s'est, en effet, incliné 4-0 à Pittsburgh, dans l'antre du Champion en titre. Crédité d'un temps de jeu de 20'30'', Sbisa a accusé un bilan de -2.

Auteur d'un assist pour le 2-0 de Jake Guentzel à la 43e, Sidney Crosby a été crédité de son 999e point. Le millième sera donc peut-être pour jeudi soir lors de la venue de Winnipeg.