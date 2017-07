Nico Hischier veut jouer avec le no 13

Après Mike Cammalleri, Nico Hischier sera-t-il le deuxième joueur de l'histoire à porter le no 13 des New Jersey ? Le Valaisan a émis le souhait de jouer avec le no 13 en hommage à Pavel Datsyuk.

Selon ESPN, Nico Hischier est un fan absolu de l'ancien centre de Detroit qui évolue aujourd'hui en KHL avec Saint-Pétersbourg et qui porte, lui aussi, le no 13. «J'aime son jeu, explique Nico Hischier qui jouait avec le no 13 à Halifax. Il est l'un des meilleurs centres sur le plan défensif et il est aussi très fort devant la cage adverse. J'aimerais évoluer dans son registre.»

Elu parmi les cent plus grands joueurs de la NHL, Pavel Datsyuk a remporté deux Coupes Stanley avec Detroit.

Début dans l'équipe cadre?

Les Devils vont décider prochainement s'ils acceptent la requête du no 1 de la dernière draft. Par superstition, l'ancien manager de New Jersey Lou Lamoriello n'avait jamais attribué le no 13. Mais il y a deux ans, son successeur Ray Shero avait accepté de donner ce numéro à Cammalleri qui s'est engagé cet été avec les Los Angeles Kings. Mike Cammalleri avait porté le no 23 lors de sa première saison avec les Devils.

Après avoir participé au camp de développement des Devils, tout indique que Nico Hischier fera ses grands débuts en NHL en octobre prochain. Sa présence au sein de l'alignement des Devils, avec lesquels il a signé un contrat de trois ans pour 925'000 dollars pas saison, est donnée pour acquise selon ESPN. (ats/nxp)